«التعليم»: اتخاذ إجراءات احترازية ضد الجديري المائي لا يعني انتشاره بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم، توضيحا رسميا بخصوص الخطاب الموجه منها إلى المديريات التعليمية، بشأن مرض الجديري المائي.

أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، في بيان، أن الخطاب يستهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء، ومن بينها الجديري المائي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة معتادة يجري التوجيه بها بشكل دوري مع بداية إجراء الامتحانات، ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها.

أضاف المتحدث الرسمي، أن الاجراءات التي جرى التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي، تمثل إجراء احترازيا معتادا عقب ظهور أي حالة بإحدى المدارس، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان، في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.