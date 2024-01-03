إجراءات عاجلة من المدارس بعد انتشار الجديري المائي.. تأجيل الامتحان

وجَّهت المدارس تعليمات مهمة لأولياء الأمور، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بالمدارس، وامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والتي بدأت خلال الأسبوع الجاري، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من قبل المديريات التعليمية.

الإجراءات التي سيتم اتباعها للطلاب المصابين بعذر مرضي

وأكدت المدارس، في تعليماتها لأولياء الأمور، على الإجراءات التي سيتم اتباعها للطلاب المصابين بعذر مرضي أو الجديري المائي وتمنعهم من حضور الامتحان، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث عذر مرضي، ويستطيع الطالب حضور الامتحان يتم تقديم طلب كتابي للمدرسة والمستندات الدالة على العذر المرضي وكتابة تعهد من ولي الأمر بأن الطالب قادر على أداء الامتحان ويتم عقد لجنة خاصة للطالب.

تقديم عذر كتابي والمستندات الدالة على ذلك وطلب تأجيل الامتحان

وأشارت المدارس إلى في حالة حدوث عذر مرضي أو إصابة الطالب بالجديري المائي ولم يتم شفاؤه، وخاصة أنه يحتاح لمدة 21 يوما إجازة، يتم تقديم عذر كتابي والمستندات الدالة على ذلك وطلب تأجيل الامتحان لدور يوليو مع الاحتفاظ بالدرجات ويحتسب الدرجة الفعلية للطالب بامتحان يوليو.