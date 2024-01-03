ماك شرقاوي: إسرائيل توسع دائرة الحرب بالمنطقة لتوريط الولايات المتحدة

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن زيارات أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى مصر تعطي مؤشراً قوياً على اهتمام الولايات المتحدة ودوائر صنع القرار بها بدور مصر المحوري غب المنطقة، مشيراً إلى أهمية توقيت الزيارة، في ضوء التصعيد الذي تشهده المنطقة، بسبب تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على غزة.

التصعيد الذي يقوم به جيش الاحتلال غريباً

وأضاف «شرقاوي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، على شاشة قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن التصعيد الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي «غريباً»، حيث أنه يستهدف توسيع دائرة الصراع باغتيال صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى التفجيرات التي وقعت اليوم في «كرمان» بإيران.

نتنياهو يسعى إلى توريط أمريكا في حرب إقليمية

وأردف المحلل السياسي الأمريكي أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى توريط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب إقليمية، وهو ما ظهر خلال تصريحات الولايات المتحدة بأنها لم تكن على علم بتنفيذ عملية اغتيال «العاروري»، وهو ما كذبته إسرائيل بعد أن ادعت أنها اطلعت الولايات المتحدة وقت تنفيذ العملية.