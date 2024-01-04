أستاذ علوم سياسية: أمريكا مسؤولة عن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري الآن في قطاع غزة مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية، رغم التصريحات العبثية الصادرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف طارق فهمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة DMC، مساء اليوم الأربعاء، أن المكون البشري أهم عنصر للقضية الفلسطينية، لذلك تهتم مصر كثيراً باستمرار وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، فعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لحماية الفلسطينيين، في ظل الرفض القاطع لأي إجراءات إسرائيلية ضد ذلك.

وأوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة التهجير واردة منذ سنوات طويلة من إسرائيل، إلا أن التعامل معها بجدية مهم لعدة اعتبارات، لأن ما تبقى من القضية الفلسطينية حالياً هو المكون البشري، فلابد من وقفة دولية ضد إجراءات إسرائيل، وقد يخدم هذا الأمر العالم متعددة الأقطاب الذي ظهر مؤخراً، وهو فرصة جيدة، في ظل رفض الشعب الفلسطيني فكرة التهجير خارج أرضه.

وتابع طارق فهمي: «الإدارة الأمريكية مسؤولة عن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، فعندما دعت الإدارة الأمريكية إلى تدشين تحالف دولي لحماية السفن في البحر الأحمر، لم تدخله أي دولة عربية، وهذه رسالة للولايات المتحدة لرفض ما يحدث في غزة».