محمود مسلم: مصر لم تخرج من الوساطة في القضية الفلسطينية.. وإذا حدث سيكون كارثة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن خروج مصر من وساطتها بين إسرائيل وحماس ليس صحيحاً، وإذا حدث فسيكون كارثة لأن عدم وجود مصر في التفاوض يغلق الباب أمام توقف الحرب في غزة، وخروجها سيعني اختفاء صوت مصر الذي يمثل صوت الحكمة والحق والدفاع عن الفلسطينيين.

مصر لها دور واستطاعت فرض رأيها

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «TEN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر لها دور واستطاعت فرض رأيها وإدخال المساعدات والحفاظ على الهدنة رغم صعوبتها، كما أنها قدمت مبادرة الأسبوع الماضي، وهي مبادرة جيدة، لأنها تحقق طموحات الطرفين بشكل أو بآخر.

«حماس» لا ترغب في وجود هدن أخرى وتريد وقفا كاملا لإطلاق النار

ولفت إلى أن حركة حماس لا ترغب في وجود هدن أخرى، ولكن ترغب في وقف كامل لإطلاق النار، والمبادرة المصرية تشمل 3 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى وقفاً لإطلاق النار لمدة 10 أيام والمرحلة الثانية 7 أيام، والمرحلة الثالثة شهرا كاملا وتنتهي بوقف إطلاق النار، كما تنتهي أيضا بتسليم الرهائن.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم المدنيين الإسرائيليين من الذين تم اختطافهم أو حجزهم في فلسطين، بحيث يتم تسليم من واحد إلى ثلاثة مقابل خروج أسرى فلسطينيين.

وأفاد مسلم بأن المرحلة الثانية تتضمن تسليم مجندات أو جثامين مقابل خروج عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، والمرحلة الثالثة تتضمَّن تسليم المجندين والعسكريين مع سحب القوات وخروجهم، مع تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة وطنية بتوافق فلسطيني.