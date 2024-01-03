أسامة السعيد: لا بديل عن الدور المصري تجاه ما يحدث في فلسطين

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إنَّ الدور المصري إزاء ما يحدث في فلسطين حاسم وحيوي ولا يجب أن يترك وحيدا، موضحا: «مصر عليها التزامات ولديها ثوابت، لكنها تتحمل الكثير من الأدوار الإقليمية التي يجب أن يكون هناك قوة إسناد إقليمية ودولية لها».

وأضاف «السعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة للدور الإنساني، منذ اللحظة الأولى للأزمة تحملت مصر حتى اللحظة ما يزيد عن 80%، وهناك دور أمني ودور سياسي ودور إعلامي لتغيير الرواية التي تحاول إسرائيل تمريرها».

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ الدور المصري لا غنى عنه ولا بديل له، موضحا: «مع التقدير والاحترام التي يمكنها تقديم أدوار، ولكن في لحظة الأزمة اكتشف الجميع مَن يستطيع التعامل على أرض الواقع بأدوات مؤثرة وفاعلة رغم كل الضغوط ومحاولات الضغط على الدولة المصرية بأدوات مختلفة، ولكن الدور المصري صمد والضغوط المصرية حققت نتيجة واضحة، والخطاب الغربي في العالم اختلف تماما بعد قمة القاهرة للسلام».