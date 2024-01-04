غلق 22 منشأة طبية تعمل دون ترخيص في كفر الشيخ

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان، في محافظة كفر الشيخ، إن إدارة العلاج الحر شنت حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، بمراكز بيلا، وكفرالشيخ، وقلين، وذلك في إطار المرور والمتابعة المستمرة على للخدمات المقدمة للمواطنين.

قرارات بغلق منشآت طبية مخالفة

وأوضح وكيل صحة كفر الشيخ، عبر بيان، أن الحملات فتشت على 8 منشآت صحية في مدينة بيلا، وصدر قرار بغلق 4 منها مخالفة،

كما تمت مراجعة 31 منشأة طبية في مركز كفر الشيخ، حيث تبين أن 19 منها مرخصة، و12 منها غير مرخصة وتم إصدار قرارات بإغلاقها. كما أسفرت الحملة عن مراجعة الإدارة الصحية في مركز قلين، حيث تمت مراجعة 18 منشأة طبية، وتبين أن 12 منها مرخصة، و6 منها غير مرخصة وتم إصدار قرارات بإغلاقها.

سلامة وصحة المرضى

وأشار «شقوير»، وكيل صحة كفر الشيخ، أن الهدف من هذا الأمر هو الحفاظ علي صحة المواطنين والمرضي، حال ذهبهم للكشف في المنشآت الخاصة، لافتاً أن تطبيق القانون أمر لا واحب النفاذ، مشيراً أن جموع العاملين بالقطاع الصحي يعملون لخدمة المواطنين في شتي ربوع المحافظة.