سبب تغيير محمد صلاح حذائه أثناء مباراة نيوكاسل.. قرار مفاجئ وغريب

التشاؤم والتفاؤل جزء من قوانين لاعبي كرة القدم، فطيلة السنوات المنقضية، شهد المستطيل الأخضر حكايات تبدو غريبة لنجوم يلجأون لبعض التصرفات التي يعتبرونها سببًا في تقديم أداء جيد خلال المباريات، إذ يعتمد بعضهم على تثبيت ألوان الأحذية، وآخر يتعمد النزول إلى الملعب متأخرًا، وغيرها من التقاليع.. فهل يؤمن محمد صلاح بهذه الأفكار؟

سر تبديل محمد صلاح لحذائه في لقاء نيوكاسل

في تصرف مثير للجدل، خطف محمد صلاح أنظار الجميع في ليلة تألق ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي، قام الفرعون بتغيير الحذاء الذي بدأ به المباراة، بين شوطي اللقاء، إذ ارتدى في البداية حذاء باللون الفسفوري، ثم عاد ليبدله بآخر باللون الأزرق.

السر كان في ركلة جزاء مهدرة، لم يتقن محمد صلاح تسديدها، فذهبت إلى يد حارس مرمى نيوكاسل يونايتد بسهولة، ليتصدى لها ويمنع محمد صلاح من تسجيل هدف في الشوط الأول، الأمر الذي دفع الفرعون لتغيير حذائه، والغريب في الأمر، أن هذا التصرف كان له مفعول السحر، بعدما سجل هدفين في رباعية ساحقة للريدز.

الحفاظ على التركيز

«بدلته لأحافظ على تركيزي»، لم يترك محمد صلاح مساحة للاجتهاد، لمعرفة سبب تغيير حذائه بين شوطي المباراة، خاصة أن هذا التصرف لاقى ردود أفعال واسعة بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا تلك اللقطة بشكل واسع وسط علامات استفهام وتعجب مما حدث.

يرى صلاح، أن هذا التصرف سيضعه داخل المباراة من جديد، ويعيد له تركيزه ويجعل ذهنه صافيًا، دون أن يركز في الهدف الضائع من ركلة الجزاء في الشوط الأول، وأكد في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية، أنه لا يؤمن بالخرافات الخاصة بالتشاؤم من شيء أو حدث ما: «لا أؤمن بالخرافات بالتأكيد، لكنني قمت بذلك من أجل التركيز، بعدما شعرت أن الهدف الضائع سيطر على تركيزي بشكل كبير، لذلك قلت سأبدل الحذاء بين شوطي المباراة واتخذت القرار ونفذته».