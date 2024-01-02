مدة غياب محمد صلاح عن ليفربول.. هل تضع «الريدز» في ورطة؟

ذكرى استثنائية وهدية ثمينة، تركها محمد صلاح داخل قلعة «أنفيلد»، قبل رحيله من أجل تلبية النداء الوطني مع المنتخب، والاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، وذلك بعدما أرسل ليفربول إلى القمة بهدفين من توقيعه، في أمسية رباعية الريدز أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

مباريات سيغيب عنها محمد صلاح مع ليفربول بسبب إفريقيا

محمد صلاح سيكون على موعد مع تسطير تاريخًا جديدًا رفقة منتخب مصر، وذلك حال استطاع أن يرسله إلى نقطة الأمان، ويصعد إلى المباراة النهائية مثلما فعل في النسخة المنقضية من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي انتهت بتتويج السنغال، للمرة الأولى في تاريخها، الأمر الذي سيلقي بظلاله على أداء ليفربول، و يعتمد على الفرعون المصري بشكل شبه كامل.

ماذا ينتظر ليفربول دون صلاح؟

صحيفة «ليفربول وورلد»، أفردت تقريرًا مطولًا عن المباريات التي سيغيب عنها محمد صلاح مع ليفربول، في إشارة إلى أن بعضها حاسمة ومصيرية بنسبة كبيرة، لعل أبرزها لقاء أرسنال، المقرر إقامتها 7 يناير الجاري، في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويوم 10 من نفس الشهر، سيكون على موعد مع لقاء فولهام، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، ويعود ليفربول مجددًا لخوض مبارياته دون محمد صلاح، بمواجهة بورنموث يوم 21 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يجدد ليفربول مواجهة فولهام، يوم 24 يناير، وذلك في إياب نصف نهائي كأس الرابطة.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، سيكون ليفربول في مواجهة ساخنة مع تشيلسي، يوم 31 يناير، ويعود ليجدد منافسته مع أرسنال، يوم 4 من شهر فبراير، ثم بيرنلي يوم 10 من شهر فبراير ضمن منافسات البريميرليج.

بطولة كأس أمم إفريقيا ستنطلق يوم 13 من الشهر الجاري، بمواجهة قوية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فيما تسدل البطولة ستائرها يوم 11 من شهر فبراير المقبل.

وتشير الصحيفة البريطانية، إلى أن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول على الأقل 8، وفي حال الوصول إلى المباراة النهائية مع المنتخب المصري، والمقرر إقامتها يوم 11 من شهر فبراير المقبل، قد تزيد المدة المحتملة للغياب.