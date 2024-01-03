ورطة جديدة لـ محمد صلاح في ليفربول.. هل يُجبر على الرحيل؟

مع بداية كل ميركاتو جديد، يكون اسم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، ضمن الأكثر تداولا في العالم، في ظل الرغبة السعودية الملحة في جلب الفرعون المصري إلى الدوري السعودي، وانضمامه لكتيبة النجوم الذي انضموا إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

صلاح الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد العرض المغري للاعب المصري، قبل أن يرفضه ويقرر البقاء في قلعة أنفيلد، ظهر اسمه مجددا بقوة ولكن هذه المرة داخل أروقة نادي الهلال.

هل يطيح مبابي بـ صلاح من ليفربول؟

ويبدو أن صلاح سيكون في ورطة قبل أشهر قليلة من بداية فترة الانتقالات الصيفية، وقبل بداية آخر مواسمه مع الريدز، إذ ينتهي عقده بنهاية موسم 2024 - 2025.

صحيفة «آس» الإسبانية ألقت الضوء على تحرك إدارة نادي ليفربول من أجل التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم رغبة النجم الفرنسي في البقاء داخل صفوف الفريق الباريسي.

خطة ليفربول قد تدفع محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي

التقرير أوضح أن العائق أمام إتمام صفقة مبابي، هو بقاء محمد صلاح، ما يمكنه عرقلة هذه الخطوة، حيث أن النادي لا يستطيع تحمل صفقة جلب مبابي إلى أنفيلد إلا إذا خرج صلاح من قائمة الأجور الحالية.

ومع اقتراب صلاح من عامه الـ32، وتبقي موسما واحدا في عقده، ينصب تفكير إدارة ليفربول على التخطيط لبيعه، قبل أن يصبح لاعبا حرا في يناير المقبل، حال عدم تجديد عقده مع ليفربول، وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية من صفقة بيعه، وهو ما يفتح الباب أمام أندية السعودية من أجل التعاقد مع اللاعب، وانضمامه لكتيبة النجوم في الدوري السعودي الموسم المقبل.