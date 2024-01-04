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مصطفى شعبان مستشارا فنيا باتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

كتب:

هبة أمين
09:29 ص | الخميس 04 يناير 2024
مصطفى شعبان وعمرو الليثي

مصطفى شعبان وعمرو الليثي

أصدَر الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، قراراً باختيار الفنان مصطفى شعبان مستشارًا للشؤون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد، وذلك لما يتمتع به من خبرات إعلامية وفنية كبيرة في هذا المجال، وذلك حسب بيان صادر اليوم.

إضافة مهمة

وأشاد «الليثي»، بانضمام الفنان مصطفى شعبان لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي، مبينًا أنَّه إضافة مهمة للاتحاد وللإعلام العربي والإسلامي خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، أعرب مصطفى شعبان عن سعادته وترحيبه بانضمامه لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، متمنياً أن يكون عند حسن الظن وأن يشكل إضافة في المرحلة المقبلة.

مناصب وجوائز

يُذكر أنَّ الفنان الكبير مصطفي شعبان، قد شغل العديد من المناصب الهامة منها عضو لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وأيضًا سفيرًا للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، ونال العديد من الجوائز الفنية والإبداعية من مختلف المهرجانات العربية والدولية.

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