أسعار البيض اليوم الخميس 4-1-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهد سعر البيض اليوم الخميس 4-1-2024 استقرارا في المزارع والأسواق، وذلك بعد فترة من الانخفاض الملحوظ، والاستمرار في العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بحسب ما أشارت إليه البيانات الخاصة بالأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري وبورصة الدواجن الرئيسية.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 127 جنيها في المزارع، فيما تغير السعر بشكل طفيف حتى يصل بالأخير إلى المستهلك، بعد إضافة مصاريف النقل من التجار للمزارعين، وكذا احتساب هوامش للربح.

أسعار البيض الأبيض اليوم

وسجلت أسعار البيض الأبيض بالمحلات والأسواق المحلية ما بين 126 و135 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر في الأسواق

وجاء سعر البيض الأحمر اليوم في البورصة ما قيمته 127 جنيها للطبق، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 133 و150 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

بينما تراوحت أسعار البيض البلدي اليوم بالأسواق والمزارع، ما بين 140 و150 جنيها للطبق.

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن هناك تراجعا كبيرا في استهلاك المواطنين بالدواجن والبيض، نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتراجع الدخل.