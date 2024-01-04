‎استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الكبير، اليوم الخميس 4-1-2024، حسبما أفاد البنك المركزي المصري، والذي أعلن أن متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم، بلغ 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر الدولار اليوم الخميس 4-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- بلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية ببنك مصر، 30.85 جنيه بيع، أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- سجل سعر الدولار بداية التعاملات اليوم الخميس داخل بنك قناة السويس 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- أما وبالنسبة لسعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.