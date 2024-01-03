كيف استقبل الدولار والذهب والأسهم عام 2024؟

ترى الأسواق العالمية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو خفض سعر الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس خلال عام 2024، الأمر الذي أدى إلى دعم سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك، ارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، وسجَّل مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index أعلى مستوى له على الإطلاق، وكذلك مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 وصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2022.

تراجع مؤشر الدولار خلال هذا الأسبوع

وانخفض مؤشر الدولار خلال هذا الأسبوع، ما تسبب إلى دفع اليورو والجنيه الإسترليني للارتفاع إلى أعلى مستوياتهما منذ يوليو، وعلى جانب آخر وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد.

أسهم وعملات الأسواق الناشئة

وأضاف التقرير أن أسهم وعملات الأسواق الناشئة استفادت من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية.

وانخفضت أسعار النفط بعدما صرحت شركات الشحن الكبرى، ومنها شركة «Maersk» للملاحة، في بداية الأسبوع بأنهم سيستأنفون المرور عبر البحر الأحمر، بحسبما ذكرت تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك في التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية للفترة من 22 إلى 29 ديسمبر 2023.

سندات الخزانة الأمريكية

كما استطاعت سندات الخزانة الأمريكية من تحقيق مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، إذ أن ازدادت تكهنات المتداولين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو تيسير السياسة النقدية بشكل أسرع من المتوقع.