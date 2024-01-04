«شركات السياحة» بالبحر الأحمر: مطار الغردقة استقبل 60 ألف رحلة خلال 2023

كشف أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، عن أنّ مطار الغردقة استقبل 60 ألف رحلة طيران دولية خلال عام 2023، أقلت ما يقرب من 9 ملايين سائح من جنسيات مختلفة من أكثر من 42 جنسية أجنبية حول العالم.

تطوير مطارات البحر الأحمر

وأكد منير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مطار الغردقة شهد زيادة في نسبة وصول الرحلات عن العام السابق الذي سجل 49 ألف رحلة عام نتيجة التطوير الذي شهده المطار، واهتمام الدولة في تطوير المطارات لتشجيع الحركة السياحية.

تطوير مطار الغردقة

وأشار إلى أنّ تطوير مطار الغردقة ضمن مشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في مدينة الغردقة لتصل قوته الاستيعابية إلى 12 مليون راكب سنويًا، وشملت التطويرات مبنى ركاب جديد على مساحة 93 ألف متر مربع، مكون من 4 طوابق؛ لاستيعاب الحركة الطيران من جميع أنحاء العالم.

وتطوير صالتي الركاب رقم 1 و2، للقضاء على التكدس ويصبح مطار الغردقة جاهز لاستقبال الحركة الجوية من كل أنحاء ‏العالم؛ لتشجيع الاستثمار في المدن الساحلية، إذ خصصت الدولة مليارات الجنيهات المشروعات القومية في البحر الأحمر.