الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح قبل الاحتفال بأعياد الميلاد

تشهد الغردقة ومرسى علم تدفق آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد بالفنادق والمنتجعات السياحية، إذ تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم اليوم 127 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

تدفق السياح إلى الغردقة ومرسى علم

وقال عمرو طارق، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات تبين وصول 127 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم الخميس إلى مطارات الغردقة ومرسى علم وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطارات الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأضاف أنّ مطار مرسى علم الدولي، يستقبل 38 رحلة طيران بينما يستقبل مطار الغردقة الدولي 89 رحلة طيران من مختلف المطارات الأوروبية تقل آلاف السياح الأجانب؛ لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

تأمين احتفالات أعياد الميلاد

وأكد العميد محمد منصور، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، لـ«الوطن»، رفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد وتكثيف الخدمات الأمنية حول محيط الكنائس والفنادق والمنتجعات السياحية، وتشديد الإجراءات على البوابات الأمنية، ومنع الإجازات بالقطاع السياحي لحين انتهاء احتفالات عيد الميلاد.