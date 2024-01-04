نائب رئيس «الحرية المصري»: مبادرة «حياة كريمة» وضعت القرى على خريطة التنمية

أشاد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي نفذتها الدولة خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحا أنها من أهم المشروعات القومية والتنموية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير القري المصرية وتوفير حياة آمنة ومستقرة للمواطنين، مضيفا أن القيادة السياسية تضع المواطن أولى أولوياتها، وتسعى لتغيير حياة المواطنين.

إشادة دولية من الأمم المتحدة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المبادرة وضعت كل القرى والنجوع على خريطة التنمية، وجرى تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة في جميع القرى المدرجة ضمن خطة التطوير بجميع المحافظات، فالمبادرة حازت على إشادة دولية من الأمم المتحدة، فهي فريدة من نوعها، وتسعى إلى توفير الخدمات للمواطنين في المناطق النائية.

وأضاف أن توفير حياة كريمة للمواطنين يعد حقا من حقوق الإنسان وتجسيد لمواقف الرئيس الإنسانية وانحيازه للبسطاء، في تخفيف معاناتهم من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

وأشار إلى أن المبادرة تمتد لتشمل كل أرجاء مصر، بما يرسخ من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، منوها بأن الدولة حريصة على المضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ مراحل حياة كريمة، لإعادة رسم خريطة مصر، وتقديم خدمات تشمل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.