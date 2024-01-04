رفع 360 إشغالا في حملة مكبرة على حي المنتزه بالإسكندرية

شنّت إدارة إشغال الطريق بحي المنتزه أول في الإسكندرية، حملة مكبرة بشوارع ومناطق الحي المختلفة في استجابة لشكاوى المواطنين، نظرًا للتعدي على الطريق العام وحرمانهم من السير الأمن على الأرصفة المخصصة للمشاة، واعتداء الباعة الجائلين على الأرصفة، وجزء من الطريق العام مما يعرض حياتهم للخطر.

حملة مفاجئة

وقال اللواء محمد عبدالله سحلول، لـ«الوطن»، إنه بناءً على شكاوى المواطنين تصدى الحي للتعديات على حرم الطريق العام والاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد ومعاوني الإشغال بالتنسيق مع شرطة مرافق المنتزه بقيادة النقيب إبراهيم عبد المطلب، بحملة مفاجئة على مناطق متفرقة بالحي لإعادة الانضباط للشارع السكندري وتحقيق السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين.

رفع 360 حالة إشغال

وأشار سحلول، إلى أنّ الحملة استهدفت شارع عمر بن عبدالعزيز ميامي، وخلف مسجد سيدي بشر، وشارع الصاغ محمد عبد السلام سيدي بشر بحري وشارع 18 سيدي بشر بحري كما شملت، ميدان الفسحة سيدي بشر ترام بحري، شارع يوسف غالي سيدي بشر بحري، أسفرت الحملة عن رفع 360 حالة إشغال متنوعة، وإزالة كل الحواجز، وتتواصل الحملات لإعادة الانضباط بنطاق الحي.

فيما أعلنت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتغريم المحال المخالفة 3 آلاف جنيه، في حملة أمنية بالبحيرة.