شيماء البرديني: مصر تحظى باهتمام دولي بفضل دورها في القضية الفلسطينية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ الاتصالات الهاتفية التي تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي من رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومن رئيس الكونغو، فيليكس تشيسكيدي، فضلا عن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي، تؤكد دور مصر المحوري في المنطقة، وقدرتها على التأثير.

حل مصري شامل لأزمة غزة

وأضافت شيماء البرديني، خلال استضافتها في برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي رامي الحلواني، المُذاع على شاشة إكسترا نيوز، أنّ مصر طرحت حلا شاملا للأزمة في قطاع غزة منذ يومها الأول، لإنقاذ الشعب الفلسطيني من مصير التجويع والتهجير، مؤكدة أنّ مصر لها دور كبير في القضية الفلسطينية، وصاحبة يد قوية للغاية في الملف.

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ الأطراف الدولية كافة تؤكد أهمية دور مصر في حل القضية الفلسطينية، لافتة إلى أنّ الرئيس السيسي لا يفوّت فرصة للتحدث في هذا الملف، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحياة.