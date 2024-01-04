وزيرة البيئة: انخفاض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة 50% في القاهرة والدلتا

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق مصر خفضًا بنسبة 50% من تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات في القاهرة الكبرى والدلتا، مقارنة بسنة الأساس 2015.

وأوضحت أنَّ هذا الإنجاز يمثل اجتيازًا للمستهدف المقرر لعام 2025، حيث كان من المخطط الوصول إلى نسبة خفض 25% فقط بحلول هذا العام، مضيفة أنَّ هذا الإنجاز يرجع إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة في مجال الرصد البيئي وتحسين جودة الهواء، والتي تضمنت تنفيذ عدد من المشروعات والإجراءات، منها:

- إنشاء شبكة رصد بيئي متكاملة لرصد مستويات ملوثات الهواء المحيط وانبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة.

- تنفيذ حملات توعية وتثقيف مجتمعي بشأن مخاطر التلوث البيئي وأهمية الحفاظ على البيئة.

- إغلاق المنشآت الصناعية المخالفة.

- تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي والنقل النظيف.

وأكّدت وزيرة البيئة، أنَّ الوزارة تواصل جهودها لتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال تحسين جودة الهواء، وخفض معدلات التلوث البيئي في مختلف محافظات الجمهورية.