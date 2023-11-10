خدمة جديدة من البريد المصري.. توفير مكاتب متنقلة تعمل 24 ساعة

في ظل التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا، تسعى الهيئات الحكومية لتقديم خدماتها إلكترونيا طوال الـ24 ساعة للتسهيل على المواطنين دون التقيد بمواعيد محددة مرتبطة بتواجد الموظفين خلال ساعات العمل الرسمية، لذا تقدم وزارة الاتصالات لأول مرة في مصر خدمة مكاتب «Drive thru» من البريد المصري، للحصول على الخدمات البريدية طوال 24 ساعة.

تفاصيل خدمة مكاتب Drive thru من البريد المصري

وتستعرض الوطن تفاصيل خدمة مكاتب Drive thru من البريد المصري، في إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

تعمل خدمة مكاتب Drive thru من البريد المصري طوال 24 ساعة من السبت للخميس، عدا يوم الجمعة تعمل من الساعة 2 حتى الساعة التاسعة مساء بمدينة نصر، من خلال 7 شبابيك لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية.

وبدأ العمل بأول فرع لمكاتب البريد drive Thru الخدمة من داخل السيارة، بمدينة نصر، وتتيح للمواطن الحصول على كافة الخدمات البريدية وخدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية المتكاملة والسجل المدني أو الحصول على شهادة المخالفات، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز، وصرف المعاشات وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي.

ويمكن للعملاء التفاعل مع موظف الشباك وإجراء المعاملات المطلوبة واستخدام ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة للخروج من السيارة عبر طرق انسيابية تسمح لهم بالاقتراب من النوافذ وإجراء المعاملات والحصول على الخدمات من خلال اتباع لوحات استرشادية على طول الممرات تضمن انتظام حركة السيارات أثناء الدخول والخروج والحصول على الخدمة.

استحداث مكاتب البريد الخفيفة

وتوجد خطة لنشر مكاتب بريد drive Thru في باقي مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، وزيادة عدد مكاتب البريد المتنقلة، واستحداث مكاتب البريد الخفيفة على شكل الأكشاك البريدية، إضافة إلى 4500 مكتب بريد في مصر حاليًا.