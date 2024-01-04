فئات محرومة من الإجازات الرسمية في مواعيدها.. منها الأطباء وعمال المخابز

تضمن القانون المصري، عددًا من الفئات الوظيفية المحرومة من تلك الإجازات الرسمية بالدولة، نظرا لطبيعة عملهم، وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية الفئات المحرومة من الإجازات الرسمية، وفقا لما قاله المحامي عمرو فؤاد عوض.

أكد عمرو فؤاد، أن القانون أعطى الموظف أحقيته في الإجازة كاملا، وبأجر كامل، خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة.

وأوضح المحامي لـ«الوطن» أن: المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أعطت الموظف حقه كاملا بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.

الإجازات الرسمية

وتابع المحامي: «المادة 52 أتاحت أيضا لصاحب العمل تشغيل العامل في الإجازات الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم بشكل مضاعف، وتندرج تلك الفئات على بعض القطاعات، وهي كالتالي:

- الأطباء والممرضون بالمستشفيات.

- رجال الشرطة.

- الصحفيون.

- عمال المخابز.

- عمال محطات الوقود.

- رجال الإسعاف.

- خدمات النقل والسائقون.

- رجال الحماية المدنية.

- خدمات المياه والصرف.

- خدمات الكهرباء.