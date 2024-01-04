حفر قواعد لتركيب الأعمدة الكهربائية لإنارة طريق «المنصورة - دمياط»

تابع سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، أعمال الخطة الاستثمارية الخاصة بحفر قواعد للأعمدة الكهربائية بطريق المنصورة دمياط الشرقي، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي من ضمنها رفع كفاءة الطرق والنقل.

حفر قواعد لتركيب الأعمدة الكهربائية للإنارة

وبحسب البيان، قال صدقي إنّ الدولة تحرص على الاهتمام ببناء الإنسان وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا حفر قواعد لتركيب الأعمدة الكهربائية للإنارة على طريق المنصورة دمياط الشرقي، انطلاقا من الحرص على الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق رضاهم وتوفير بيئة نظيفة لهم وحل مشاكلهم بأسرع وقت وتحسين الصورة البصرية للمواطن، ضمن الخطة الاستثمارية للنهوض بالمشروعات التنموية والخدمية.

المتابعة المستمرة للمشروعات القائمة

وأكد رئيس مركز المنصورة، أنّ ذلك جاء بالتنسيق مع مسؤولي الكهرباء وفريق العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات القائمة في نطاق المركز وآخر ما توصل إليه المشروع لتحديد موعد التسليم والتشطيبات النهائية، وهذا حق من حقوق المواطن علينا في توفير كل سبل الراحة والرفاهية لهم، وهو ما تهدف له الخطة الاستثمارية وتلبية احتياجاتهم دون تقصير.