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ميناء دمياط يستقبل 53 ألف طن بضائع.. ورصيد صومعة القمح يصل إلى 138 ألف طن

كتب:

كريم روماني
11:59 ص | الخميس 04 يناير 2024
ميناء دمياط

ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 11 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 43.

وأوضحت هيئة ميناء دمياط في بيان عنها، أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9313 طنا، تشمل «1537 طن ملح معبأ، و1992 طن رمل، و384 طن مولاس و5400 طن بضائع متنوعة».

حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53 ألفًا و397 طنا، تشمل 13 ألفا و226 طن قمح، و2503 طن خردة و1428 طن زيت طعام، و3100 طن ذرة، و6500 طن كسب صويا، و3600 طن ميثانول، و1201 طن خشب زان، و2519 طن فول صويا، و8510 طن حديد، و3900 طن ابلاكاش، و6 آلاف طن بضائع متنوعة، و2763 رأس ماشية، بإجمالي وزن 910 أطنان.

عدد الصادرات والواردات من الحاويات

وبلغت حركة الصادرات من الحاويات 773 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 93، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5268 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 138 ألف طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 266 ألفًا و108 أطنان، وبلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5222 شاحنة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.