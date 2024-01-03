«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا.. أمطار متوسطة على عدة مناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الخميس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا، فأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من 4 إلى 9 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الخميس

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنها 21 14

دمنهور 21 13

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 12

الاسماعيلية 22 13

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 21 11

رأس سدر 22 12

نخل 19 08

كاترين 15 06

الطور 24 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 21 13

العلمين 21 12

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 25 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبورماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 13

بني سويف 21 12

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 10

أبو سمبل 24 11