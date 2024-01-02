«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ نهارا.. وشديد البرودة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحرارة تسجل درجات أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تسجل العظمى القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، مشيرة إلى أن هذا المعدل أعلى من المعدل الطبيعي من درجة إلى درجتين.

طقس دافئ خلال ساعات النهار

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، أن درجات الحرارة تسجل أعلى من الدرجات الطبيعية بكافة محافظات الجمهورية، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

طقس بارد ليلا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا سيزيد من فترة سطوع أشعة الشمس، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بالدفء خلال فترة النهار بمحافظات الوجه البحري والمحافظات الداخلية، لافتة إلى أن فترات الليل ستشهد طقسا باردا ويصبح شديد البرودة خلال فترات الليل المتأخر وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.