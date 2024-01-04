إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بمركز أبنوب وشرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اتخاذ إجراءات قانونية وتحرير محاضر للمخالفين، والمتعدين على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف، والتصدي لهم بكل حسم.

وأعلن المحافظ إزالة 6 حالات تعدٍ على أراض زراعية وبناء مخالف بمركز أبنوب وحي شرق، خلال حملات تم شنّها عقب رصد الحالات المخالفة.

الحالات المخالفة في مركز أبنوب

ففي مدينة أبنوب، أزيلت حالة تعدٍ بالبناء بقرية المعابدة، وحالة على أرض زراعية بالبناء المخالف بمسطح 170 مترًا تقريبًا بقرية شقلقيل، خلال حملات بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي الوحدات القروية، ومسؤولي الإزالات، والإشغالات والزراعة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية.

حي شرق أسيوط

كما تم تنفيذ 4 حالات تعدي بنطاق حي شرق تحت إشراف عبداللطيف فضالة، رئيس الحي.