الأول بمسابقة «القارئ الماسي»: «أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي» أفضل ما قرأت في 2023

قال أيمن عاطف، طالب في كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، صاحب المركز الأول في مسابقة القارئ الماسي، إنّ كتاب «أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي» للباحث كريم جمال، كان أفضل كتاب قرأه العام الماضي، موضحا أنّه اعتاد القراءة منذ الصغر إلى جانب الدراسة، ورغم أنّ الأمر متعب نظرا لدراسته في كلية عملية، لكن القراءة ساعدته على تنظيم وقته.

وأوضح عاطف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، تفاصيل المسابقة التي شارك بها، قائلا: «المسابقة شهدت مشاركة كبيرة، وانقسمت إلى 4 فئات «الطالب المثقف» بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، و«القارئ الماسي» بين طلاب الجامعات، و«المعلم المثقف» بين المعلمين وقطاع المعاهد الأزهرية، و«المؤسسة التنويرية» بين المؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والإعلامية الداعمة للقراءة.

وتابع صاحب المركز الأول في مسابقة القارئ الماسي: «المسابقة تقوم على قراءة 30 كتاب في غضون 10 أشهر، وأنا قرأت 15 كتابا ورقيا و15 إلكترونيا، أفضل الكتب الورقية، لكن المال لا يكفي لشراء كل كتاب أريده، وركزت على المجالات البعيدة عن المجالات العلمية التي أدرسها، قرأت في السياسة والأديان والتاريخ ومجالات أخرى».