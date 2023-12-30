رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لأول شهر في 2024 إلكترونيا

تتيح الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام إلكترونيًا عن فاتورة شهر يناير 2024، وإمكانية السداد، قبل التعرض لغرامة نتيجة التأخير في تسديد الفاتورة وتعطيل الخدمة، وفقًا للمواعيد المحددة.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات رابطًا إلكترونيًا، يمكن الضغط هنا للوصول إليه، من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024، ثم اختيار زر «الاستعلام بالتليفون»، وكتابة كود المنطقة، ورقم الهاتف، واختيار «أظهر الفواتير».

سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

ومن خلال عدة وسائل متنوعة، يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024 ومنها:

1- اختيار زر «اختر للسداد»، ومن ثم اختيار زر «ادفع»، ويمكن الدفع من خلال ادخال بيانات الفيزا، والضغط على «ادفع الآن».

2 ـ ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي أيضا من خلال أي سنترال من سنترالات المصرية للاتصالات المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك مكاتب التلغراف.

3- جميع مراكز البيع والتحصيل للمصرية للاتصالات ووحدات الخدمة المتنقل.

4- مراكز خدمة عملاء Telecom Egypt.

5 ـ وسائل الدفع الإليكتروني المعتمدة ومكاتب البريد.

خطوات التقدم بشكوى لمستخدمي التليفون الأرضي

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمجرد استقبال الشكوى بالعمل عليها وحلها 72 ساعة من تاريخ استقبال الشكوى، ويمكن تقديمها من خلال الطرق الآتية:

- الاتصال بمركز خدمة العملاء 111.

- التوجه بها إلى مكتب الشكاوى بالسنترال التابع لك.

- تسجيل الشكوى من خلال القسم المخصص لذلك بالموقع الإلكتروني.