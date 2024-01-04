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استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 4-1-2024 في بداية التعاملات

كتب:

محمد متولي
08:59 ص | الخميس 04 يناير 2024
المشغولات الذهبية - صورة أرشيفية

المشغولات الذهبية - صورة أرشيفية

استقرار كبير شهده سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الخميس 4-1-2023، إذ سجل الجرام  3185 جنيها للجرام الواحد، وفق ما أعلنته الشعبة العامة للذهب. 

وتوضح «الوطن» في السطور التالية  سعر الذهب

جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا 3185 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم الخميس.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3640 جنيها، الأكثر نقاءً ويستخدم في صناعة السباك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 2730 جنيهًا.

الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و480 جنيها.

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بقلم محمد متولي