توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى 2158 دولارا خلال عام

استقر الذهب فوق 2040 دولارًا للأوقية، اليوم الخميس، بعد انخفاضه على مدار 4 جلسات متتالية، مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومن المتوقع أنَّ يتمّ تداول الذهب عند 2089.21 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics» على أن يتم تداوله عند 2158.85 دولار خلال 12 شهرًا.

وتعرض المعدن إلى ضغوط في الآونة الأخيرة من انتعاش الدولار وعوائد سندات الخزانة مع تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بشأن حجم تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي هذا العام، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «trading economics».

سعر الذهب عالميًا

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن المسؤولين يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، لكنهم لاحظوا مستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن مسار السياسة.

ولا تزال الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 70% تقريبًا لحدوث أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، مقارنة بفرصة 90% شوهدت قبل أسبوع.

وفي أماكن أخرى، أكّد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لبعض الوقت.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 دولارًا في ديسمبر من عام 2023.

انخفض الذهب بمقدار 14.15 دولارًا أمريكيًا للأوقية، أو 0.69% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.