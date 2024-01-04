تراجع أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات.. «اعرف الجرام بكام»

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 4-1-2024 لتتوالي الانخفاضات في أسعار الذهب في السوق المحلي والصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، انخفاضًا بقيمة 20 جنيهًا، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إذ وصل سعره إلى 3165 جنيهًا بدلا من 3185 جنيهًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3617 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 2713 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و320 جنيهًا.