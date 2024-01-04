جدول انقطاع الكهرباء في محافظة أسيوط 2024.. اعرف المواعيد الجديد

أعلنت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، جدول انقطاع الكهرباء في محافظة أسيوط 2024، والتي تم توزيعها إلى عدة مجموعات وكل مجموعة تضم مجموعة مناطق يتم فصل التيار الكهربائي بالتبادل بين المناطق، والتي بدأت وزارة الكهرباء في تطبيقها رسميا.

ويتضمن جدول انقطاع الكهرباء في محافظة أسيوط 2024، مجموعة 2 والتي يتم فصل الكهرباء عنها من الساعة الرابعة مساء وحتي الخامسة مساء وتضم مناطق من مراكز أبنوب ومدينة أسيوط والقوصية وأبنوب وديروط ومنفلوط.

كما ضم جدول انقطاع الكهرباء في محافظة أسيوط 2024، مجموعة 4 ويتم الفصل التيار الكهربائي عنها من الساعة الرابعة مساء وحتي الخامسة مساء وتضم مناطق من مراكز الغنايم ومدينة أسيوط والفتح وأبنوب ومنفلوط والقوصية وديروط.

ومجموعة 6 يتم الفصل عنها من الساعة من الساعة الثالثة عصر وحتي الخامسة مساء وتضم مناطق من مركز القوصية ومنفلوط والفتح ويتم فصل التيار الكهرباء بالتبادل بين محولات ومناطق تلك المناطق.