كيفية التقديم على عداد كهرباء عبر المنصة الموحدة.. 8 خطوات

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة، طريقة التقديم على عداد كهرباء عبر المنصة الموحدة المتاحة عبر الإنترنت، وذلك في إطار خدماتها المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات وتيسيرًا عليهم، موضحة أنّ المنصة موحدة لجميع خدمات الكهرباء، ويمكن للمواطن إتمام جميع العمليات الخاصة بشركة الكهرباء، من موقع الإقامة دون الحاجة للتوجة إلى المصالح الحكومية.

التقديم على عداد كهرباء عبر المنصة الموحدة

وأوضحت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، طرق التقديم على عداد كهرباء عبر المنصة الموحدة عبر الإنترنت، في النقاط التالية:

- في البداية، يدخل المواطن عبر رابط الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة.

- اختيار الرغبة المطلوبة للتسجيل كما هو موضح في الصورة.

- كتابة البيانات المطلوبة كاملة بعد الضغط على الاختيار.

- يختار العميل بعد ذلك، رقمًا سريًا مكونًا من 8 رموز والاحتفاظ به.

صورة عقد ملكية الوحدة

- يرفع العميل صورة عقد ملكية الوحدة الراغب في تركيب العداد الكهربائي لها.

- يرفع العميل صورة البطاقة الشخصية أمامية وخلفية.

- يجب على العميل، رفع صورة للمنزل من الخارج.

- رفع صورة إيصال الممارسة الأخير.