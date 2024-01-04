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مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الكاملة في القليوبية.. اعرف توقيتات منطقتك

كتب:

حسن صالح
08:53 ص | الخميس 04 يناير 2024
عداد كهرباء - أرشيفية

عداد كهرباء - أرشيفية

تبدأ شركة كهرباء القليوبية تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء، والتي تتضمن أن تكون مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات النهار فقط بين الـ11 صباحا والـ5 مساءً، خلال الفترة الحالية بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تخفيف أحمال الكهرباء بالقليوبية

وكشفت شركة كهرباء القليوبية برئاسة المهندسة أمال بركات عن أنّ مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وفقا لخطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة ستكون على مدار النهار فقط لتبدأ من 11 صباحا وتنتهي 5 مساءً.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في القليوبية

وتضمنت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة القليوبية أن تكون مدة التخفيف كما هي ساعتين في الفترة الماضية عن كل منطقة مدينة وقرية ومركز مع تغيير التوقيت ليكون بين الـ11 صباحًا والـ5 مساءً.

وجاءت المواعيد كالتالي، وفق الجداول المعلنة:

وكانت شركة كهرباء القليوبية أعلنت بدء خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة اعتبارا من اليوم التي أعلنها مجلس الوزراء مؤخرا بما يتناسب مع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة على أن تكون الفترة المخصصة؛ لتنفيذ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء على مدار النهار فقط.

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