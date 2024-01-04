محافظ شمال سيناء يعلن حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعليمات لرؤساء المدن والمديريات بالمحافظة، على متابعة الأحوال المناخية، والتواصل الفعال مع غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام المحافظة.

متابعة مستمرة مع رؤساء المدن والأقسام

وأكد محافظ شمال سيناء، في بيان له، تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بالديوان العام، بالتعاون مع رؤساء مدن: «العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، ورمانة، ومناطق الوسط من سيناء».

بدوره قال اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش في بيان، إنّ الأوضاع في مدينة العريش طبيعية، وتم تسليك بيارات الصرف الصحي، وغرف تصريف الأمطار، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

الصيانة والتجميل تتابع الأحوال المناخية

فيما أكد صالح أبو هولي، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان، أن عمال النظافة يقومون بتنظيف شوارع المدينة، وغرف تصريف الأمطار القريبة من مجلس المدينة، ومنطقة الميدان، وشارع الحمايدة، المقابل للطريق الدولي العام.