مدرسة جديدة في الشيخ زويد تستقبل التلاميذ بداية التيرم الثاني

تسلّمت محافظة شمال سيناء، ومديرية التربية والتعليم، مدرسة الخفجة، بأحد تجمعات نخل بوسط سيناء، بعدما أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية الترم الثاني.

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سينا، أن المحافظة والمديرية تسلّمت المدرسة، من هيئة الأبنية التعليمية، بعد الانتهاء من تجهيزها، لتكون جاهزة للدراسة بداية الترم الدراسي الثاني، ويجري بذلك رفع المشقة عن التلاميذ وأولياء الأمور، الذين جرى توزيعهم على مدارس أخرى لحين الانتهاء من تجهيز المدرسة.

11 فصلًا دراسيًّا في المدرسة

وقال اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن المدرسة هي مدرسة تعليم أساسي مكونة من 11 فصلًا دراسيًّا بنظام، وتضم 2 فصل دراسي رياض أطفال و6 فصول دراسية مرحلة ابتدائية، و3 فصول دراسية مرحلة إعدادية، وحضانة أطفال.

بدوره، قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أنه جرى تسلم ما يقرب من 12 مدرسة جنوب وغرب الشيخ زويد، وأيضًا مدرسة شيبانة جنوب رفح.

العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي

وأضاف «رضوان» أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي، وأن غالبية الإدارات التعليمية استعدت لامتحانات الترم الدراسي الأول، في المراحل، التي سوف تبدأ يوم 9 يناير المقبل، أي بعد قرابة 9 أيام.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات سوف تأتي من الكتاب المدرسي، وتكون في مستوى الطالب المتوسط، مطالبًا التلاميذ بالمذاكرة والجد والاجتهاد.