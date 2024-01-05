«لو نفسك تروح عُمرة».. دعاء مستجاب يحقق لك ما تتمناه

يشتاق الكثيرون إلى زيارة بيت الله الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرغبون في أداء مناسك العُمرة هذه الأيام، للتخلص من الهموم بالصلاة في الحرم المكي والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، فهناك الدعوات تُستجاب والأمنيات تتحقق، هناك تستريح النفس ويطمئن القلب، لكنهم لا يعلمون أنّ هناك أدعية مستجابة، يمكن أن تحقق لك ما تريد، فاحرص على ترديدها، وفق الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر.

دعاء مستجاب سيحقق لك حلم العٌمرة

الشيخ أحمد الصباغ، قال لـ«الوطن»، إنّ هناك الكثير من الأدعية التي يمكن أنّ يدعوا بها الشخص الراغب في أداء مناسك العُمرة، من بينها دعاء: «اللهم اجعلني من الوافدين لبيتك وتكفل بي وبزيارتي وسفري من حيث لا احتسب بصحبة مَن نحب».

- اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام عاجلاً غير آجلا يا رب.

- اللهمّ إني أتمنى سجدة على أرض مكة لأدعو بها حتى تطيب نفسي، فيا رب اكتبها لي.

- اللهم مكة ولمس الكعبة ثم سلامًا على الدنيا وما فيها.

- يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، يا ولي الحسنات، ويا دافع البليات، أكرمني بزيارة بيتك الحرام.

دعاء تحقيق العُمرة

- اللهم إنك قلت وقولك الحق: «ادعوني أستجب لكم»، فاكتب لي زيارة بيتك الحرام عاجلا ليس آجلا.

- اللهم أنت أصدق القائلين: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب»، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لأرزقنا زيارة بيتك الحرام.

- اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين، اللهم أرزقنا عُمرة نغسل بها همومنا ونطمان بها قلوبنا.

- اللهم أن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار.

- اللهم أسقني شربة بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام.