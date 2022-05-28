الكشف على 863 مواطناً ضمن مبادرة «عينك في عنينا» بسوهاج

ضمن قوافل مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بمحافظة سوهاج، تم توقيع الكشف الطبي على 863 مواطناً من أبناء المحافظة، وصرف العلاج اللازم لعدد 450 مواطناً منهم بالمجان.

توقيع الكشف الطبي على عيون 863 مواطناً

وأعلنت محافظة سوهاج عن توقيع الكشف الطبي على 863 مواطناً من أهالي قرية «الشيخ مرزوق» بمركز البلينا، وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك ضمن أعمال القافلة الطبية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، بإشراف من مديرية الصحة بسوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.

تأتي القافلة ضمن قوافل مبادرة «عينك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الخدمات الطبية النوعية في مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأكثر احتياجاُ في مختلف محافظات الجمهورية.

صرف العلاج لـ450 مواطناً بالمجان

قامت القافلة بتقديم خدمات توقيع الكشف الطبي على عيون 863 مواطناً من الأهالي، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان لعدد 450 مواطناً، وتشخيص احتياج 302 من المواطنين لنظارات طبية مع عمل المقاسات المطلوبة، وتشخيص احتياج 190 مواطناً بمحافظة سوهاج لإجراء جراحات عيون مختلفة.

وحدة سكنية بديلة للأسرة المنكوبة

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة سوهاج عن تقديم وحدة سكنية بديلة في مساكن «السماكين»، للأسرة المنكوبة نتيجة حادث انهيار منزلهم بمركز المنشاه، لحين الانتهاء من إعادة بناء وتجهيز المنزل.