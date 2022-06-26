تقديم الرعاية الطبية لـ635 مستفيدا ضمن مبادرة «عينك في عنينا» ببني سويف (صور)

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تقديم خدمات طبية لأكثر من 635 مواطنا من خلال قافلة طبية موسعة ضمن مبادرة «عينك في عنينا» للحد من مسببات العمى، من تنظيم مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية.

تنسيق بين تحالف العمل الأهلي وحياة كريمة

جاء ذلك في إطار جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف مركز ناصر قرية أشمنت.

تسليم 245 نظارة طبية للحالات المستحقة بالمجان

أوضحت حياة كريمة، أن القافلة شملت تشخيص احتياج 115 مواطنا لإجراء جراحات العيون، وسيجر التجهيز لذلك، بجانب كذلك، سيتم تسليم 245 نظارة طبية للحالات المستحقة بالمجان، وصرف الأدوية أيضا بالمجان لعدد 215 مواطنا في بني سويف.