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حملة مكبرة لرفع الإشغالات في محيط الكنائس بمركز ملوي بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
03:11 م | الخميس 04 يناير 2024
حملة مكبرة لإزالة اشغالات بمركز ملوي

حملة مكبرة لإزالة اشغالات بمركز ملوي

شن مركز ومدينة ملوى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس ونطاق العرفاني، لعودة الانضباط إلى شوارع المدينة، تيسيرًا على المارة، وإزالة التعديات على حرم الطريق.

تحرير 38 محضرا متنوعا

وأسفرت الحملة عن تحرير 38 محضرا وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.

وأكد أحمد السايس رئيس المدينة عدم السماح بالتجاوز في إشغال الطريق حتى يتم القضاء على كل الإشغالات بشوارع المدينة، في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

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حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الطرق العامة في مراكز المنيا
بقلم اسلام فهمي