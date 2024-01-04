«الأحرار الاشتراكيين» يثمن توجيهات الرئيس بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن

أشاد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم كبار السن، تدل أن القيادة السياسية تولي لهم رعاية اجتماعية كبيرة.

متطلبات كبار السن

وأضاف درويش في تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة المصرية لم تتوالى لحظة عن دعم كبار السن بعد رحلة حياة ذات مسافة كبيرة، موضحا أن قرار الرئيس دليل قاطع على علمه بمتطلبات كبار السن، وسعيه الدعم على توفير احتياجاتهم العمرية بعد أن أفنوا سنوات كثيرة في خدمة بلادهم.

خصم 50% من ثمن التذاكر

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: «القرار لم يكن الأول في دعم كبار السن، إذ أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتلك الفئة خلال السنوات الماضية، أبرزها خصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتي التضامن والنقل، إتاحة خدمة النقل العام بالمجان، لمن تجاوز 70 عاما فضل عن برامج الحماية الاجتماعية المخصصة لكبار السن من قبل وزارة التضامن».