«التعليم» تعلن شروط تحويل طلاب الثانوية العامة بين الشعب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب لها، تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2034، بشأن التحويلات بين الشعبتين ومواعيد تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة للمدارس وعلي الموقع الرسمي للوزارة، كالآتي:

- إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع، وتغيب عن الفرع الآخر، يكون الطالب ناجحًا في هذه المادة، إذ إنّ نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى.

- وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة، يعتبر راسبًا في هذه المادة ويؤدى الامتحان في الفرعين معاً.

امتحانات الثانوية العامة 2024

- في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعي المادة، يؤدى الطالب الامتحان في الفرعين معاً.

- في حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية، يؤدى الامتحان في الفرع المؤجل فقط.

- لا يُسمح لطالب الصف الثالث الثانوي، التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس، طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي.

- يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي، التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس، حتى موعد أقصاه الخميس الموافق 22-2-2024، ويجوز أيضًا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم، إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أي من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية

- لا يُسمح لطالب الصف الثالث الثانوي، بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي.

- لا يُسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

- آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين، الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم 29 فبراير 2024.

- آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية وكشوف (150 د)، من المدارس للجان النظام والمراقبة، الخميس 28 مارس 2024.

- آخر موعد لتسليم طلاب المنازل، الاستمارات الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة، الخميس الموافق 4 أبريل 2024، ولن تُقبل استمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد، مهما كانت الأسباب.