استقر سعر الجنيه المصري اليوم الخميس 4-1-2024، مقابل عملات البريكس، سواء العملات الأجنبية أو العملات العربية، وذلك بعد تفعيل انضمام مصر مع 4 دول أخرى، إلى تحالف مجموعة البريكس في مطلع شهر يناير الجاري.

سعر الجنيه المصري اليوم أمام عملات دول البريكس

وتستعرض «الوطن»، سعر الجنيه المصري اليوم الخميس، أمام عملات دول البريكس، وفقًا لما أعلنته البنوك المركزية التابعة لها وتداولات الأسواق، في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي

سجل الجنيه المصري مقابل الريال السعودي بالبنك المركزي المصري اليوم، 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي

سجل الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي اليوم الخميس، بالبنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل اليوان الصيني بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، 4.31 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

كما سجل سعر الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي اليوم الخميس، 2.95 روبل لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل الروبية الهندية اليوم الخميس، 2.69 روبية لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وسجل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي اليوم الخميس، 1.83 بير لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

ووصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري إلى 0.16 لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الراند الجنوب أفريقي

وسجل سعر الراند الجنوب أفريقي اليوم، 0.60 لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

وسجل الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني، 26.27 بيزو.

سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني

في حين سجل متوسط سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني اليوم، 1.361 ألف ريال إيراني.