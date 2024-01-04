«التعليم» تكشف المواد المقررة بكل شعبة في امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرًا إلى أنَّه يؤدي جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024 الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب على النحو التالي:

- المواد العامة التي تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية.

- المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

المواد التخصصية التي تضاف إلى المجموع

- طلاب الشعبة الأدبية: التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق.

- طلاب الشعبة العلمية -العلوم: الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية.

- طلاب الشعبة العلمية -الرياضيات: الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية.

بالنسبة للغة الأجنبية:

- يؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات الأجنبية التالية «الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية» كلغة أجنبية أولى.