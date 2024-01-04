تفاصيل نظام امتحان طلبة المدارس الثانوية الرياضية.. اعرف المواعيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام امتحان طلبة المدارس الثانوية العامة الرياضية التجريبية في مادة التربية الرياضية «العملي والنظري» كالتالي:

- توضع أسئلة الامتحان العملي لهذه المادة مركزيا وتشكل لجنة الامتحان في كل مديرية تعليمية تقع في دائرتها هذه المدارس من عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الذي سيؤدي فيه الطالب الامتحان.

- توضع أسئلة الامتحان النظري لهذه المادة مركزياً.

مواعيد عقد الامتحان

- الدور الأول: الامتحان النظري الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، والامتحان العملي الخميس الموافق 9 مايو 2024.

- الدور الثاني: الامتحان النظري الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024، والامتحان العملي الأربعاء الموافق 29 مايو 2024.

- النهاية الكبرى لمادة التربية الرياضية 100 درجة موزعة كالآتي: 60 درجة للامتحان العملي، والنهاية الصغرى 36 درجة.

- 30 درجة للامتحان النظري والنهاية الصغرى للنجاح 9 درجات.

- 10 درجات للتدريبات العملية.

- النهاية الصغرى للنجاح في المادة 50 درجة.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أن طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في حالة نجاحه فيها بصرف النظر عن نتيجة امتحان مادة التربية الرياضية.

تعليمات مهمة للمديريات

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الي قيام المديريات التعليمية بالآتي:

- ندب لجنة للإشراف على سير الامتحان النظري.

- ندب لجنة لاستلام أوراق أسئلة الامتحان العملي والنظري طبقًا لما تحدده الإدارة العامة للامتحانات.

- ندب لجنة لتقدير أوراق إجابة الامتحان النظري.

- ندب لجنة لكتابة صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات العملية ودرجة الامتحان العملي، ودرجة الامتحان النظري واستخراج النتيجة واعتمادها من مدير المديرية التعليمية.

- ندب لجنة لإرسال كشوف النتيجة بعد اعتمادها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في موعد أقصاه الخميس الموافق 2 مايو للدور الأول ويوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 للدور الثاني.