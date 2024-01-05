أسعار البيض اليوم الجمعة 5-1-2024 في الأسواق

شهدت أسعار البيض اليوم الجمعة 5-1-2024 استقرارا في المزارع والأسواق، بعد فترة من الثبات الملحوظ في سعره بالأسواق، على خلفية مبادرة رئيس الحكومة التي تقضي بتخفيض أسعار السلع الأساسية، حسبما أشارت البيانات الخاصة ببوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض ما قيمته 127 جنيها بالمزارع، بينما تغير السعر بشكل طفيف ليصل إلى المستهلك، عقب إضافة المصاريف الخاصة بالنقل من التجار للمزارعين، واحتساب هوامش الربح.

أسعار البيض الأبيض اليوم

فيما سجلت أسعار البيض الأبيض في المحلات ما بين 126 و135 جنيه، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر في الأسواق

جاء سعر البيض الأحمر اليوم في البورصة 127 جنيها في سعر الطبق، فيما يصل المنتج بالنهاية للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 133 و150 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

بينما تراوحت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، ما بين 140 و150 جنيها لسعر الطبق.

من جانبه، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريح سابق لـ«الوطن» أن الثبات الكبير في أسعار البيض والدواجن كان سببه الرئيسي توافر المنتج في الأسواق، بخلاف مبادرة رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بتثبيت سعر السلع الأساسية للمواطنين.