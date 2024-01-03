محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من محطة إنتاج البيض

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الأجهزة التنفيذية تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية لتحسين مستوى معيشة للمواطنين، والعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية.

المتابعة مستمرة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية اليوم لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وخلال الاجتماع وجهه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطة مؤكدا على أهمية المشروع فتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

يذكر أن محطة إنتاج البيض بطنطا تتكون من 8 عنابر 2 لتربية الأمهات و 6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، مقامة على مساحة 14 قيراط.