حكايات وأسرار الراعي المصري في البحر الأحمر.. قبلية الجنوب الأساس

أوضح الشيخ سدو، شيخ مشايخ قبائل جنوب البحرالأحمر، لـ«الوطن» أن مهنة الرعي هي المهنة الأساسية في المحافظة، اتقنها سكان الجنوب وتوراثها الأجيال عبر مئات السنين، وتزدهر مهنة الرعي في موسم الشتاء، تزامنا مع سقوط الأمطار والسيول، حيث تحول مياه الأمطار، الصحاري إلى مراعٍ خضراء.

سكان البحر الأحمر أول ما عملوا بمهنة الرعي

قال عزب سباق، من قبيلة العبابدة، إن العبابدة أول من عملوا بمهنة الرعي جنوب البحر الأحمر، مؤكدا لـ«الوطن» أنهم من أوائل القبائل التي سكنت الصحراء الشرقية في البحر الأحمر منذ أكثر من ألف عام، والتي نزحت من بلاد العرب، حيث تمتد أنسابها إلى الصحابي الجليل، الزبير بن العوام، واستقرت في جنوب البحر الأحمر،ل وعملت بمهنة الرعي.

حكايات وأسرار الرعي في جنوب البحر الأحمر

وأشار وصفي تمير، مؤرخ تاريخي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن» أن سكان جنوب البحر الأحمر من قبائل العبابدة و البشارية، تجد ملامحهم طيبة ذو بشرة سمراء، ويتحدثون البيجاوية، ويقطنون الوديان والصحاري، ويعيشون على الفطرة، يأكلون مما يرعون من أبل وأغنام، ويشربون من مياه الآبار والعيون.

واستكمل المؤرخ، بأن سكان الجنوب يخلدون للنوم مع غروب الشمس، ويستيقظون مع ضوء الصباح، معتمدين على النجوم في معرفة الاتجاهات والطرق وأحوال الطقس والوقت ومواعيد الصلاة.