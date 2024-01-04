«الثقافة السينمائية» يكرم اسم الراحل عبده داغر: كان بعيدا عن الأضواء

كرم مركز الثقافة السينمائية الموسيقار الراحل عبده داغر، وصناع فيلمه، خلال أمسية سينمائية عرض خلالها الفيلم التسجيلي عبده داغر للمخرج والمصور الفنان وحيد مخيمر.

أحداث الفيلم التسجيلي عبده داغر

تدور أحداث الفيلم التسجيلي حول حياة وألحان الموسيقار العالمي عبده داغر، والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما .مونتاج مها رشدي مدير انتاج أحمد رفاعي تصوير بدوي ترك.

بدأت الفعاليات بكلمة رئيس المركز الدكتور حسين بكر، وتحدث خلالها عن الفنان الكبير وكيف كان دائما بعيدا عن الأضواء، ووهب حياته لفنه.

تكريم اسم الراحل عبده داغر

وسلم الدكتور حسين بكر شهادات لتكريم اسم الراحل عبده داغر لنجله الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية وتكريم المخرج وحيد مخيمر، والناقد الموسيقي الدكتور محمد سعد والمونتيرة مها رشدي ومدير التصوير بدوي ترك ومدير الانتاج أحمد رفاعي.